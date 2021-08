https://it.sputniknews.com/20210826/g20-dei-diritti-delle-donne-draghi-non-si-fa-illusioni-donne-afghane-resteranno-senza-diritti-12664905.html

G20 dei diritti delle donne, Draghi non si fa illusioni: donne afghane resteranno senza diritti

I diritti in Afghanistan non sono più di casa e anche ascoltare semplice musica diventa un rischio per la propria vita. 26.08.2021, Sputnik Italia

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, partecipando al G20 dei diritti delle donne, la prima volta che viene organizzato un evento del genere all’interno del G20, invita a non farsi illudere, i diritti delle donne in Afghanistan stanno tramontando.L’Italia ha la presidenza di turno del G20 e Draghi è attivamente impegnato nel convincere gli altri Stati a riunirsi nei prossimi due mesi in un vertice straordinario dedicato alla crisi in Afghanistan.E che il G20 faccia tutto il possibile per garantire alle donne afghane il mantenimento delle loro libertà, perché:Molte nazioni hanno annunciato che al massimo entro venerdì 27 agosto (domani) si ritireranno con anticipo anche rispetto al 31 agosto ribadito da Biden.

