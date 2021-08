https://it.sputniknews.com/20210826/forte-esplosione-allaeroporto-di-kabul-12666870.html

Forte esplosione all'aeroporto di Kabul: vittime e feriti - Foto, Video

Forte esplosione all'aeroporto di Kabul: vittime e feriti - Foto, Video

In precedenza un alto funzionario della difesa del Regno Unito ha avvertito che c'era una minaccia "imminente" di un "grave" attacco terroristico all'aeroporto... 26.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-26T15:50+0200

2021-08-26T15:50+0200

2021-08-26T17:30+0200

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/12668404_63:0:2484:1362_1920x0_80_0_0_a1d07f280c8f2740278878b25fd020fc.jpg

Un'esplosione è avvenuta al gate orientale fuori dall'aeroporto internazionale Hamid Karzai a Kabul. Secondo le testimonianze segnalate ai media locali, ci sono spari, feriti e vittime.L'esplosione è stata attribuita a un attentatore suicida e i media locali affermano che lo scontro a fuoco ha coinvolto guerriglieri e forze della coalizione guidate dagli Stati Uniti incaricate di proteggere l'aeroporto durante l'evacuazione di soldati, diplomatici e civili.Una fonte nell'amministrazione Biden e un'altra fonte hanno riferito a Politico che la Casa Bianca attribuisce l'attacco terroristico all'aeroporto al Daesh*. I media locali hanno riferito che il ramo afghano del gruppo terroristico - ISIS-Khorasan, ha rivendicato l'attacco.Un giornalista di Fox News, citando funzionari statunitensi anonimi, ha affermato che "almeno tre" soldati statunitensi sono rimasti feriti nell'attacco. In precedenza fonti sul campo hanno detto che almeno due persone erano rimaste uccise e fino a 15 erano i feriti.Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha confermato la notizia sui social.Una fonte informata ha detto alla Cnn che il presidente Joe Biden è stato informato dell'esplosione all'aeroporto. Il ministero della Difesa turco ha confermato che si sono verificate due esplosioni fuori dall'aeroporto e ha indicato che nessun connazionale è rimasto coinvolto.Sono apparse foto la cui autenticità non è stata confermata che mostrano civili intrisi di sangue che vengono condotti fuori dall'area colpita vicino all'aeroporto e all'hotel.L'ong italia Emergency ha riferito in un post su Twitter che nel suo ospedale sono stati portati oltre 30 feriti. L'emittente televisiva afghana TOLO News ha mostrato una scena caotica fuori da un ospedale in cui venivano ricoverate le persone ferite negli attacchi.Dopo l'esplosione 10 vittime e 15 feriti sono stati portati in uno degli ospedali di Kabul, ha riferito una fonte a Sputnik. Almeno 12 persone sono state uccise e altre 48 ferite, ha aggiunto la fonte di Sputnik.L'ambasciatore francese in Afghanistan ha chiesto alle persone nelle vicinanze dell'aeroporto di lasciare immediatamente la zona, temendo una possibile seconda esplosione.L'attacco terroristico ha bloccato il processo di evacuazione.In precedenza un alto funzionario della difesa del Regno Unito ha avvertito che c'era una minaccia "imminente" di un "grave" attacco terroristico all'aeroporto di Kabul da parte del gruppo Daesh-Khorasan*, una cellula dell'organizzazione terroristica dello Stato Islamico*.ISIS-Khorasan e i talebani sono in guerra tra loro da anni e i talebani hanno ripetutamente promesso ai vicini dell'Afghanistan e agli altri Stati che si sarebbero adoperati per tenere il gruppo terroristico straniero fuori dalle zone che controllano nel Paese.* organizzazioni terroristiche e fondamentaliste vietate in Russia e molti altri Paesi

Freie Juden Palestina L'occidente e la NATO con Israele, si fanno odiare in tutto il mondo, fanno accordi con tagliagole mafiosi che non li mantengono e abbandonano la gente cui hanno portato la finta democrazia come quella di Israele, massacratore di bambini palestinesi. Gli afghani hanno scelto i talebani, solo Putin ha vinto il terrorismo islamico in Dagestan e Cecenia e fosse stato per la Russia sarebbe risolto anche in Afghanistan. USA e Israele sono cloaca mondiale. 1

1

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan