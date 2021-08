https://it.sputniknews.com/20210826/fantastico-ritrovamento-in-svezia-forse-i-resti-di-un-antico-romano-ma-che-ci-faceva-li--12647240.html

Fantastico ritrovamento in Svezia: Forse i resti di un ‘antico romano’, ma che ci faceva lì?

Fantastico ritrovamento in Svezia: Forse i resti di un ‘antico romano’, ma che ci faceva lì?

Uno scheletro, una spada e degli speroni appartenuti a un guerriero dell'età del ferro sono stati trovati durante uno scavo archeologico sull'isola svedese di... 26.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-26T09:11+0200

2021-08-26T09:11+0200

2021-08-26T09:11+0200

Secondo gli archeologi, tombe di guerrieri di questo tipo, risalenti al 300-500, possono essere trovate molto raramente in Svezia. Questa è addirittura da classificarsi come decisamente più unica che rara, visto che i resti mostrano chiari collegamenti con l'Europa continentale e l'Impero Romano.La scoperta è stata fatta dagli studenti dell'Università di Uppsala durante gli scavi di Buttle Änge, il più rinomato sito archeologico dell’isola baltica.L'oggetto si è rilevato essere una spada di 80 centimetri con finiture in bronzo. Inoltre, parte del fodero era rimasta conservata in buone condizioni. Nella parte inferiore della spada è stata trovata una decorazione a forma di ghianda.Alexander Andreeff Högfeldt, dottore in archeologia presso l'Università di Uppsala, ha affermato che la spada sembra essere stata ispirata da quelle usate nel continente, il che rivela dettagli interessanti sulla vita del suo proprietario.L’archeologo ha descritto il ritrovamento come "piuttosto insolito" e ha affermato che scheletri di guerrieri come questo possono essere trovati una volta ogni 30 anni.I dettagli sul possessore della spada, però, restano scarsi. Sembra essere un uomo con una mascella forte e una solida struttura ossea, che visse tra il 300 e il 500. Ulteriori indagini e ricerche saranno effettuate in futuro.

