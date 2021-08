https://it.sputniknews.com/20210826/esperto-spiega-quando-iniziare-a-preoccuparsi-se-il-cane-si-morde-la-coda-e-fa-cose-strane-12664485.html

Esperto spiega quando iniziare a preoccuparsi se il cane si morde la coda e fa cose ‘strane’

Esperto spiega quando iniziare a preoccuparsi se il cane si morde la coda e fa cose ‘strane’

Il presidente della Federazione cinofila russa Vladimir Golubev ha spiegato ai media perché i cani si mordono la coda, si muovono nel sonno, strizzano gli... 26.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-26T23:56+0200

2021-08-26T23:56+0200

2021-08-26T23:56+0200

mondo

animali

cani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/12545555_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc499a46856b6581af08defef6509ce5.jpg

Lo specialista ha nominato i cinque casi più comuni di comportamento strano del cane. In primo luogo, il cane può correre nel sonno, scalciando e roteando gli occhi. Questo può spaventare il proprietario, ma, secondo Golubev, non c'è nulla da preoccuparsi per tale comportamento, poiché è caratteristico di un certo stadio del sonno.Il discorso cambia se il cane compie questi movimenti a scatto e ripetitivi anche durante la veglia. In questo caso, sì, è necessaria la diagnosi di un veterinario, per escludere disfunzioni del sistema nervoso centrale.Un altro caso di comportamento apparentemente strano è quando il cane strofina il muso sul tappeto o su altre superfici.Molto probabilmente, dice Golubev, il cane sta semplicemente cercando di pulirsi o asciugarsi il muso. In questo caso, però, è necessario esaminare attentamente la bocca per escludere la possibilità che non vi sia nulla incastrato. È inoltre necessario esaminare attentamente la testa del cane per vedere se vi sono ferite, parassiti o reazioni allergiche. Non avendo le mani per curarsi, e non potendoci arrivare con la lingua, il cane, quando ha infiammazioni o prurito sulla testa, tende a fare movimenti strani e non comprensibili per il proprietario.Il quarto tipo di comportamento strano si verifica quando un cane solitamente obbediente e gentile mostra improvvisamente aggressività. Il motivo di tale comportamento può essere la paura, un tentativo di autodifesa o sensazioni di dolore."Gli animali non possono comunicare che stanno soffrendo. A volte un cane, provando un dolore cronico difficile da diagnosticare, può iniziare a comportarsi in maniera aggressiva anche nei confronti del suo padrone." In questi casi bisognerebbe contattare un veterinario, soprattutto se il cane reagisce male a delle semplici carezze. Questo di solito è un chiaro indice di sofferenza fisica.Il quinto caso di comportamento strano si ha quando il cane si morde le zampe o si insegue la coda. Questo comportamento può essere causato, come nei casi precedenti, da dolore o da problemi di salute, anche di natura psichica. Si dovrebbe esaminare la pelle del cane per cercare ferite, pulci e infiammazioni, ma "se tutto è a posto con la salute del cane, allora probabilmente si tratta di una caratteristica dell'animale nello specifico. Alcuni cani possono semplicemente essere eccessivamente eccitati e compensare l'energia in eccesso con l'insolita attività fisica", ha detto Golubev.

https://it.sputniknews.com/20210818/quando-dovresti-iniziare-a-preoccuparti-se-il-tuo-cane-mangia-erba-12559924.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, animali, cani