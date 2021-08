https://it.sputniknews.com/20210826/covid-studio-medico-rivela-le-probabilita-di-finire-in-ospedale-per-i-non-vaccinati-12655767.html

Covid, studio medico rivela le probabilità di finire in ospedale per i non vaccinati

Covid, studio medico rivela le probabilità di finire in ospedale per i non vaccinati

Per i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi, i non vaccinati contro il Covid hanno probabilità di 29 volte maggiori di finire... 26.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-26T08:48+0200

2021-08-26T08:48+0200

2021-08-26T08:48+0200

medicina

salute

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/10495684_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_73bf49080ce1d9272efa39116fdd2019.jpg

Chi non si è vaccinato contro il coronavirus ha probabilità 29 volte superiori di essere ricoverato in ospedale con sintomi da Covid-19 rispetto ai soggetti che hanno completato la vaccinazione, si afferma in un rapporto dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) americani.Lo studio è stato condotto sulla base di un'analisi dei dati epidemiologici da maggio a luglio di quest'anno nella contea di Los Angeles, in California. Pertanto, durante il periodo di riferimento, sono stati rilevati 43.127 casi di Covid-19, tra questi 30.801 (71,4%) riguardavano persone che non si erano immunizzate, 10.895 (25,3%) erano le persone completamente vaccinati e 1.431 persone (3,3%) avevano ricevuto una sola dose.Come affermato in precedenza dal vicedirettore per il lavoro scientifico dell'Istituto centrale di ricerca epidemiologica del Rospotrebnadzor e membro dell'Accademia Russa delle Scienze, Alexander Gorelov, la vaccinazione contro il coronavirus sta portando risultati positivi in Russia: la curva dei contagi ha invertito la marcia ed ora è in leggero calo.

https://it.sputniknews.com/20210824/obbligo-vaccini-bassetti-non-vaccinarsi-e-come-passare-col-semaforo-rosso-12637852.html

raus jUEde Cazzate. Chi si vaccina sa benissimo che il suo corpo è scadente, per cui non può contare su difese immunitarie efficienti. Per gli anziani è una cosa normale, ma per gli altri è una amara realtà. Se fossero concesse prime cure domiciliari efficenti (idrossiclorochina) i vaccini sarebbero superflui. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medicina, salute, coronavirus nel mondo