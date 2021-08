https://it.sputniknews.com/20210826/cosa-ce-da-aspettarsi-dallincontro-di-lavrov-e-di-maio-12667006.html

Cosa c'è da aspettarsi dall'incontro di Lavrov e Di Maio?

A Roma il capo della diplomazia russa, Sergey Lavrov, sarà 2 giorni a partite da giovedì 26 agosto e in programma sono previsti incontri con il titolare della... 26.08.2021, Sputnik Italia

Si prevede "di analizzare lo stato e le prospettive delle relazioni bilaterali dal punto di vista politico, commerciale, economico, culturale e umanitario, ma anche di "sincronizzare gli orologi" su questioni di attualità dell'agenda regionale e internazionale, tra cui la cooperazione tra i due Paesi nel G20 e in altri formati internazionali, le relazioni con la UE e la NATO, la situazione in Ucraina e Afghanistan, la pacificazione in Libia e Siria, lo stato delle cose nell’area del Mediterraneo", secondo quanto riferito dall'Ambasciata della Federazione Russa in Italia. Prima di arrivare a Roma, il capo della diplomazia russa è stato in visita ufficiale a Budapest e Vienna.La scorsa settimana il presidente russo Vladimir Putin ha discusso della situazione in Afghanistan con il capo del governo italiano Mario Draghi.Nel 2020 Di Maio è stato ricevuto da Lavrov a Mosca durante una visita ufficiale.

