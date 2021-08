Il green pass dell'UE è accettato nei 27 paesi membri dell’Unione, e accordi reciproci sono stati concordati con i certificati di vaccinazione di altri Stati, tra cui Svizzera, Turchia e Ucraina, si apprende dal comunicato.Con l'ultima ondata pandemica alimentata dalla variante Delta e dalle tante altre varianti come la Lambda, molte giurisdizioni statunitensi ora richiedono agli avventori dei ristoranti, delle sale da concerto e altri luoghi di intrattenimento, di mostrare la prova della vaccinazione o un test COVID-19 negativo effettuato negli ultimi giorni.La IATA si è offerta di aiutare qualsiasi nazione interessata a integrare il DCC nelle misure di mitigazione della pandemia adottate dalle loro compagnie aeree.

Il certificato di vaccinazione digitale COVID-19 sviluppato dall'Unione Europea diventa un modello per altre nazioni per facilitare i viaggi e garantire altri... 26.08.2021, Sputnik Italia

Certificato digitale COVID-19 UE (green pass) diventa standard globale

© AFP 2021 / Andreas Solaro Il controllo del green pass a Roma © AFP 2021 / Andreas Solaro

Seguici su

Il certificato di vaccinazione digitale COVID-19 sviluppato dall'Unione Europea diventa un modello per altre nazioni per facilitare i viaggi e garantire altri benefici come l'accesso all'intrattenimento, lo ha riferito giovedì l'International Air Transport Association (IATA).