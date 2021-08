https://it.sputniknews.com/20210826/bollettino-di-oggi-7221-contagi-43-morti-5839-guariti-12669244.html

Covid in Italia: contagi in leggero calo, ricoveri e intensive in lieve aumento

Covid in Italia: contagi in leggero calo, ricoveri e intensive in lieve aumento

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati verificati 7.221 casi di coronavirus su 220.872 tamponi, rivelano i dati del bollettino del ministero della...

76.205.355 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi; 36.869.676 persone (68,26% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione.Con i 7.221 contagi odierni, 327 in meno rispetto a ieri, il numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.509.611.Nell'ultimo giorno a 5.839 persone, 1.242 in meno di ventiquattro ore fa, è stata accertata la guarigione dall'infezione del coronavirus. Il bilancio complessivo dei guariti dal Covid raggiunge quota 4.243.597, pari a circa il 94,1% dei casi totali.I morti per coronavirus nell'ultimo giorno sono stati 43, 16 in meno di ieri. Dall'inizio dell'epidemia per Covid sono decedute nel Paese 128.957 persone, circa il 2,8% dei casi totali.Le persone positive al coronavirus oggi sono 137.057, in aumento di 1.333 rispetto al giorno precedente. Gli asintomatici o i positivi con sintomi lievi in isolamento domiciliare sono 132.495, pari a circa il 96,6% del totale. I ricoverati con sintomi sono 4.059, 36 in più di un giorno fa, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 503, 4 in più di ieri a fronte di 38 nuovi ingressi.La Sicilia è la regione col maggior numero di nuovi casi giornalieri, pari a 1.097, seguita dalla Lombardia con 758, dal Veneto con 719, dalla Campania con 696, dalla Toscana con 677, dal Lazio con 582 e dall'Emilia-Romagna con 561. Nelle restanti regioni i casi sono stati inferiori a cinquecento. Sotto dieci il Molise con 4 e la Valle d'Aosta con 7.La Sicilia è la regione col maggior numero di pazienti nei reparti Covid (752) e nelle terapie intensive (103 con 9 nuovi ingressi giornalieri).Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 220.872 tamponi con un tasso di positività del 3,3%, in aumento dello 0,2% rispetto a ventiquattro ore fa.

raus jUEde Taluni studi dimostrano che si ammalano più facilmente con il covid quei soggetti che si trovano in Stress Ossidativo o “squilibrio REDOX”, che è un insieme di alterazioni che si producono nei tessuti, nelle cellule e nelle macromolecole biologiche quando queste sono esposte ad un eccesso di agenti ossidanti (tra cui i radicali liberi). Nell'insorgenza di questa alterazione negativa del corpo, grande influenza ha lo stress emotivo, che introduce e accompagna squilibri metabolici e ormonali, nonchè una bassa qualità della vita in generale. Questo per dire che la campagna di terrore, i lockdown e l'incertezza del futuro che accompagna il covid è voluta da chi ha ordito questo nuovo attentato planetario per incrementare enormemente il numero degli ammalati. In parole povere, se ve ne fottete, correte meno rischi di ammalarvi. 1

Irina Derefko Capirai cosa ci vuole. Italia: 60 milioni di abitanti, 5000 posti di T.I.; Germania 80 milioni di abitanti, 45000 posti. 0

