https://it.sputniknews.com/20210826/assessora-regione-piemonte-lega-scrive-no-agli-esperimenti-sui-bambini-i-no-vax-approvano-12657272.html

Assessora Regione Piemonte (Lega) scrive: ‘No agli esperimenti sui bambini’, i no-vax approvano

Assessora Regione Piemonte (Lega) scrive: ‘No agli esperimenti sui bambini’, i no-vax approvano

Nessun esplicito riferimento al vaccino contro il coronavirus, ma il messaggio postato su Facebook dall’assessore al Welfare e alle politiche infantili di... 26.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-26T07:49+0200

2021-08-26T07:49+0200

2021-08-26T07:49+0200

politica italiana

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/9907525_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_8160c64a26f4efdf2c874743af4e690c.jpg

Emblematica la risposta di un sostenitore che ha scritto:“Mi rincuora che sei con noi in merito alla sperimentazione sui bambini. Usiamo il buonsenso, i bambini non si toccano non sono cavie ma.. se mai si curano”.Dal Partito Democratico interviene Monica Canalis, la quale chiede chiarimenti immediati sul post dell’assessora.“Un post generico, allusivo e allarmistico nei toni, che mal si addice a chi riveste incarichi istituzionali e che dovrebbe evitare uscite sensazionalistiche, che possono essere lette come un avallo alle infondate paure dei no-vax. I presunti “esperimenti” sono forse le vaccinazioni anti-Covid ai minori?”, domanda il politico piemontese.Quindi la richiesta di chiarimenti sia all’assessore, che al presidente della Regione Piemonte:Chiude ironicamente il politico del Partito Democratico, affermando che “ad oggi l’unico esperimento mal riuscito sui bambini in Piemonte sembrerebbe essere l’operato di Caucino come assessore”.

https://it.sputniknews.com/20210825/a-cremona-indagato-no-vax-irriducibile-12657976.html

MG Mg MARCHIATELO IN TESTA AI FASCISTI , E TUTTI QUELLI CHE STANNO CON BILLY BOY IL PEDOFILO. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica italiana, coronavirus in italia