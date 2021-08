https://it.sputniknews.com/20210826/afghanistan-i-talebani-mettono-agli-arresti-domiciliari-lex-presidente-hamid-karzai-12664264.html

CNN: messo agli arresti domiciliari l'ex presidente Hamid Karzai; i talebani smentiscono

A comunicare la notizia della misura cautelare contro Karzai è la Cnn. 26.08.2021, Sputnik Italia

L'ex presidente afghano Hamid Karzai e il capo del Consiglio nazionale per la riconciliazione Abdullah Abdullah sono agli arresti domiciliari a Kabul, riporta la Cnn con riferimento ad una fonte. I talebani* hanno disarmato le loro guardie e sequestrato le loro auto.In risposta, il rappresentante dei talebani Mohammad Naim ha smentito la notizia, parlando con Sputnik, e ha sottolineato che Karzai e Abdullah sono presenti a Kabul volontariamente.Naim ha osservato che la sicurezza dell'ex presidente e capo del Consiglio nazionale di riconciliazione, così come di tutti gli afghani, è di competenza dell'Emirato Islamico" (il nome del sistema politico scelto dai talebani per l'Afghanistan).In precedenza, i media afghani avevano riferito che Karzai, Abdullah e il leader del Partito islamico Gulbeddin Hekmatyar si sarebbero uniti al consiglio che verrà formato per governare il Paese.Il consiglio prevede la presenza di 12 membri, tra cui il leader dell'ala politica del movimento radicale islamista, Abdul Ghani Baradar, e il capo del comitato militare, Moulawi Yakub.Crisi afghanaLa situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul.Il 15 agosto, i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".Migliaia di afghani, paurosi di ritorsioni da parte dei talebani e del ritorno della sharia, stanno cercando di scappare dal Paese, appostati all'aeroporto di Kabul, con la speranza di trovare posto nei voli di evacuazione organizzati dalle missioni diplomatiche dei Paesi occidentali. Ieri, l'ingresso all'aeroporto di Kabul è stato interdetto dai talebani agli afghani, mentre i cittadini stranieri potranno entrarvi per lasciare il Paese entro il 31 agosto.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri Paesi

