Afghanistan, come i talebani applicheranno la sharia?

Afghanistan, come i talebani applicheranno la sharia?

Con l'avvento dei talebani* in Afghanistan si discute animatamente della sharia, che viene intesa spesso e volentieri come "legge islamica", quando in realtà...

La comunità internazionale ha reagito con preoccupazione alle parole pronunciate da Zabihullah Mujahid, il portavoce dei talebani, quando ha spiegato ai giornalisti che alcune norme in futuro avranno come riferimento la sharia. Ad allarmare però non dovrebbe essere “la retta via” (significato della parola araba sharia) in sé, bensì la sua interpretazione.Cerchiamo di capire allora come si struttura il diritto islamico e come i talebani potranno applicare la sharia in Afghanistan. Sputnik Italia ha raggiunto per un’intervista in merito Nicola Fiorita, professore di diritto canonico e ecclesiastico.— Con la presa del potere in Afghanistan da parte dei talebani la sharia è tornata sotto i riflettori. Professore Fiorita, che cos’è la sharia?— A differenza di quel che comunemente si crede l'Islam non è un monolite e il diritto islamico non è un blocco unico, riprodotto meccanicamente in ogni luogo e in ogni tempo. Intorno alle regole di diritto divino, contenute principalmente nel Corano, si ingaggia da secoli una battaglia interpretativa tra gli esperti del diritto (gli ulama). Sono proprio questi ultimi a governare l'evoluzione o l'involuzione del sistema di prescrizioni che guida l'azione dei musulmani, in primo luogo attraverso i pareri (fatwa) con cui si dettano le regole concrete da seguire.— Come varia quindi la giurisprudenza islamica?— Il pluralismo del diritto islamico riguarda il corpo di norme a disposizione (ogni scuola si fonda su fonti di produzione diverse e regola in maniera diversa il prevalere dell'una o dell'altra), la loro interpretazione, la loro effettiva attuazione. Una situazione resa ancora più complessa dal filtro che operano gli stati che subordinano la propria legislazione alla sharia, così che possiamo tranquillamente dire che non ci sono due Stati al mondo che applichino nello stesso modo quelle regole di origine divina che in teoria si vorrebbero chiare, direttamente applicabili, immodificabili.— Quale "versione" del diritto islamico riproporranno i talebani secondo lei in Afghanistan? Quali sono i rischi maggiori per la popolazione e per alcune categorie di cittadini (ad esempio le donne)?E' facile immaginare che saranno gli elementi simbolici - adatti a quella comunicazione moderna che l'Islam, anche l'Islam oscurantista, non ha mai snobbato - a costituire il cuore di questo salto nel buio: restrizioni dei diritti delle donne, controllo del loro corpo, annullamento del diritto di libertà religiosa, lotta senza quartiere alla blasfemia.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed altri stati.

