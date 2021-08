https://it.sputniknews.com/20210825/una-pandemia-simile-a-quella-del-covid-potrebbe-colpirci-ancora-prima-della-fine-del-secolo-12653469.html

Gli autori dello studio, pubblicato su PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences, rivista scientifica statunitense, organo ufficiale della United States National Academy of Sciences) hanno analizzato gli andamenti delle diffusioni di malattie come peste, vaiolo, colera, tifo e influenza in tutto il mondo negli ultimi quattro secoli per provare a calcolare cosa potremmo aspettarci in futuro dagli andamenti epidemici.Allo stesso tempo, gli scienziati affermano che la probabilità che si ripeta l'epidemia più mortale della storia umana, quella dell'influenza spagnola del 1918-1920, sarebbe aumenta dallo 0,3 all'1,9% nel corso dei secoli studiati. Un’altra pandemia di grandezza paragonabile potrebbe quindi colpire il mondo nei prossimi 400 anni pur non facilmente quantificabili le probabilità.La pandemia di Covid-19, iniziata alla fine del 2019, continua ad affliggere il mondo, con oltre 4,4 milioni di morti finora, secondo le valutazioni della Johns Hopkins University negli Stati Uniti.In totale, più di 212 milioni di persone hanno contratto il nuovo coronavirus. In confronto, l'influenza spagnola, iniziata nel febbraio del 1918 e conclusasi nell’aprile del 1920, infettò almeno 550 milioni di persone uccidendo si stima circa 50 milioni di persone, superando la prima guerra mondiale in termini di numero di morti, nonché persino la famigerata peste nera che afflisse Europa e Asia nel XIV sec., pur se quest’ultima, in proporzione all’allora popolazione, con si suoi almeno 20milioni di morti, ebbe un’incidenza proporzionale probabilmente maggiore.

