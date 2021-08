https://it.sputniknews.com/20210825/toti-vaccinatevi-o-chiudiamo-tutto-di-nuovo-zaia-green-pass-qui-per-lungo-tempo-12652713.html

Toti: vaccinatevi, o chiudiamo tutto di nuovo; Zaia: green pass qui per lungo tempo

“L'alternativa è tra il vaccinare le persone o richiudere il Paese, in questi casi bisogna scegliere la riduzione del danno”, lo ha detto il presidente della... 25.08.2021, Sputnik Italia

Toti si schiera così contro Matteo Salvini, il quale ieri durante il Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione aveva confermato che “qualsiasi obbligo, qualsiasi multa o discriminazione” per lui non vanno bene.Zaia sicuro che il green pass ci accompagnerà per lungo tempoZaia ricorda che “siamo passati dalla modalità francese, con obbligo stretto, ad una 'sartoriale' italiana dove si è deciso che per alcune forme di vita di comunità ci voglia il green pass. È chiaro che se si vede la questione dalla parte di chi non ce l'ha con la necessità del tampone diventa problematica, ma se spostiamo l'osservatorio e guardiamo l'80% delle persone vaccinate, queste dicono 'io mi sono tutelato, ho fatto anche un sacrificio non capisco perché devo essere io a doverci rimettere'.”Insomma, Zaia non è contro il green pass e pensa più al sacrificio di chi si è messo in regola che a chi non vuol regolarizzarsi con il vaccino. Una visione oggettivamente diversa da Salvini, pur appartenendo allo stesso partito: la Lega.

