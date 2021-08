https://it.sputniknews.com/20210825/russia-ministero-difesa-approva-caratteristiche-tecniche-dei-droni-kamikaze-lancet-12656531.html

Russia, ministero Difesa approva caratteristiche tecniche dei droni-kamikaze "Lancet"

Il ministero della Difesa ha approvato i termini di riferimento per i droni suicidi "Lancet". 25.08.2021, Sputnik Italia

Il ministero della Difesa russo ha approvato i termini di riferimento per i droni suicidi Lancet, i loro test di stato inizieranno alla fine dell'anno, ha riferito a Sputnik la holding Kalashnikov nel corso della fiera Army-2021. I Lancet non sono altro che mine vaganti, noti appunto come droni-kamikaze. Questa è una classe di armi che può volare a lungo nella zona del bersaglio in modalità di ricerca. Quando viene rilevato un bersaglio, questo tipo di drone lo colpisce come un missile aria-superficie guidato, distruggendosi completamente. I rappresentanti del gruppo di società hanno aggiunto che i prototipi di "Lancet", che andranno ai test di stato, "sono stati finalizzati tenendo conto dell'esperienza del loro utilizzo". I velivoli senza pilota Lancet sono stati sviluppati dalla società ZALA AERO, del gruppo Kalashnikov. Secondo lo sviluppatore, sono in grado di trasportare una testata fino a tre chilogrammi e possono rimanere in aria per un massimo di 30 minuti. Secondo le immagini trasmesse all'inizio di quest'anno dai canali televisivi russi, il Lancet è stato utilizzato dall'esercito russo in Siria per colpire le posizioni terroristiche. Queste armi ad alta efficienza colpiscono veicoli e mezzi leggermente corazzati, postazioni di mitragliatrici, forze vive del nemico ed altri bersagli. Il "Lancet" si autodistrugge quando il bersaglio viene attaccato.

russia, armi, esercito russo, ministero della difesa della federazione russa, tecnologia militare, droni