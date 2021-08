https://it.sputniknews.com/20210825/per-trump-migliaia-di-americani-tenuti-in-ostaggio-in-afghanistan-12652173.html

Crisi in Afghanistan, Trump sostiene che migliaia di americani siano stati presi in ostaggio

L'ex presidente americano Donald Trump afferma che migliaia di suoi concittadini sono stati presi in ostaggio in Afghanistan. 25.08.2021, Sputnik Italia

Donald Trump afferma che migliaia di americani sono stati presi in ostaggio in Afghanistan."Come osa Biden costringere i nostri militari a fuggire dal campo di battaglia in Afghanistan e disertare, qunado molte migliaia di americani sono stati presi in ostaggio", ha denunciato Trump.Il segretario di Stato americano Antony Blinken riferirà oggi quanti americani sono già stati evacuati dall'Afghanistan e quanti sono ancora nel Paese, ha affermato ieri il presidente Joe Biden.In precedenza, l'inquilino della Casa Bianca aveva affermato che gli Stati Uniti, dal 14 agosto, hanno aiutato ad evacuare più di 70mila persone da Kabul. Il Pentagono ha chiarito che tra loro vi erano più di 4mila cittadini statunitensi e i loro familiari.Crisi afghanaLa situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani* hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul. Il 15 agosto, i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".Migliaia di afghani, paurosi di ritorsioni dei talebani e del ritorno della sharia, stanno cercando di scappare dal Paese, appostati all'aeroporto di Kabul, con la speranza di trovare posto nei voli di evacuazione organizzati dalle missioni diplomatiche dei Paesi occidentali. Ieri, l'ingresso all'aeroporto di Kabul è stato interdetto dai talebani agli afghani, mentre i cittadini stranieri potranno entrarvi per lasciare il Paese entro il 31 agosto.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri Paesi

