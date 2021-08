https://it.sputniknews.com/20210825/papa-francesco-e-la-condanna-dellipocrisia-mina-anche-lunita-della-chiesa-12652204.html

Papa Francesco e la condanna dell'ipocrisia: "Mina anche l'unità della Chiesa"

Nell'udienza di oggi Papa Francesco punta il dito contro l'ipocrisia. Poi il saluto agli atleti impegnati nelle Paralimpiadi di Tokyo e il pensiero per le popolazioni terremotate.

Commentando la lettera di San Paolo ai Galati in un'aula Paolo VI riempita solo a metà per rispettare il distanziamento e ridurre al minimo il rischio di contagio, Papa Francesco, nell’udienza generale di oggi, punta il dito contro l’ipocrisia.Una piaga che, afferma il pontefice, “spesso si nasconde nel luogo di lavoro, dove si cerca di apparire amici con i colleghi, mentre la competizione porta a colpirli alle spalle”. E ancora: “Nella politica non è inusuale trovare ipocriti che vivono uno sdoppiamento tra il pubblico e il privato”. “Sia il vostro parlare sì sì, no no, il di più viene dal maligno", esorta il Papa, condannando gli atteggiamenti ipocriti e invitando tutti i fedeli a non aver “paura di essere veritieri, di dire la verità, di sentire la verità, di conformarci alla verità”."L'ipocrita - ha spiegato Francesco - è una persona che finge, lusinga e trae in inganno perché vive con una maschera sul volto, e non ha il coraggio di confrontarsi con la verità. Per questo, non è capace di amare veramente”.Il Papa si è poi rivolto agli atleti disabili che stanno gareggiando nelle Paralimpiadi di Tokyo. “Li ringrazio, perché offrono a tutti una testimonianza di speranza e di coraggio. Essi, infatti, - ha detto ancora il pontefice - manifestano come l’impegno sportivo aiuti a superare difficoltà apparentemente insormontabili”.E, infine, il pensiero per i luoghi devastati dal terremoto a cinque anni dal sisma che ha colpito il centro Italia.Le voci sulle dimissioniNei giorni scorsi, si sono rincorse voci sulle possibili dimissioni del Papa per motivi di salute. A parlarne era stato il vaticanista Antonio Socci, che in un retroscena pubblicato su Libero ha parlato di un nuovo conclave che potrebbe essere convocato addirittura nel giro di qualche mese.Secondo Badilla, però, pur essendo affetto da una malattia degenerativa, il Papa non starebbe pensando alle dimissioni. Più probabile, secondo il direttore, è una riduzione degli impegni pastorali, come i viaggi intercontinentali.In programma per le prossime settimane, inoltre, sempre per Badilla, ci sarebbe in programma la promulgazione di una legge proprio riguardo l’eventualità della rinuncia di un pontefice.

