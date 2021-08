Nasa quasi sicura, un asteroide presto ci colpirà e potrebbe essere Bennu

https://it.sputniknews.com/20210825/nasa-quasi-sicura-un-asteroide-presto-ci-colpira-e-potrebbe-essere-bennu-12654605.html

Non è lecito fantasticare su imminenti apocalissi che provengono dallo spazio, perché non è questo il caso. Tuttavia la Nasa si fa bene i calcoli e cerca di... 25.08.2021, Sputnik Italia

Quello che preoccupa di più è l’asteroide 101955 Bennu scoperto nel 1999. Questo asteroide fa parte del gruppo Apollo ed è uno di quelli che ruota molto prossimo al nostro pianeta quando è in rotta verso il Sole.Bennu è molto noto tra gli appassionati di tematiche scientifiche spaziali, perché è stato visitato non molto tempo fa dalla sonda spaziale Osiris-REX. La sonda ha prelevato anche campioni dal suolo e li sta riportando sulla Terra per analizzarli.E dato che ha un diametro di 490 metri, non è certo un sassolino spaziale, la nostra atmosfera non sarebbe in grado di “digerirlo” del tutto.Le probabilità di collisione sono nell’ordine del 0,057% di media fino al 2300, mentre la data più pericolosa è il 24 settembre 2182 che presenta una probabilità dello 0,037%.E se per le generazioni che ora vivono sulla Terra non è necessario segnare la data sul calendario, certamente per i pronipoti non sarà un bel giorno: immaginate l’apprensione?E sperando che la crisi climatica per allora non abbia già estinto tutta l’umanità, speriamo di essere per allora pronti a fare qualcosa di simile ad Armageddon… E magari anche meglio.

