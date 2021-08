https://it.sputniknews.com/20210825/mite-concorso-per-251-assunzioni-pubblicate-le-date-della-prova-scritta-12641378.html

Mite, concorso per 251 assunzioni: pubblicate le date della prova scritta

Mite, concorso per 251 assunzioni: pubblicate le date della prova scritta

Sono 8 i profili professionali che verranno selezionate tramite concorso. Le prove scritte si terranno il 9, 10, 13 e 14 settembre a Roma e Milano. 25.08.2021, Sputnik Italia

Il ministero per la Transizione Ecologia ha pubblicato il calendario con le date delle prove scritte del concorso pubblico per l'assunzione di 251 unità di personale non dirigenziale da inquadrare a tempo indeterminato, indetto dall'ex ministero dell'Ambiente nel 2019.Sono stati individuati otto profili professionali nell'ambito dell'ingegneria per l'ambiente, economia e fiscalità ambientale, pianificazione territoriale e urbanistica, biologia, chimica, scienze naturali e ambientali, geologia, statistica e informatica.Nello specifico il reclutamento riguarderà:Le selezioni avverranno per titoli ed esami. Le prove scritte si terranno il 9, 10, 13 e 14. Le date varieranno per ciascun profilo concorsuale.Per i candidati residenti in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia la sede della prova è la nuova Fiera di Roma. Per i candidati provenienti da Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto e per i residenti all'estero, la sede stabilita è l'Unahotels Expo Fiera Milano.Il test durerà 60 minuti e ogni candidato avrà a disposizione una postazione informatica. In caso di aggravamento della situazione epidemiologica da Covid-19 la prova orale si svolgerà in videoconferenza.

