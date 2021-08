https://it.sputniknews.com/20210825/lavrov-su-campagna-militare-usa-in-afghanistan-non-insegnate-a-nessuno-come-vivere-12654729.html

Lavrov su campagna militare Usa in Afghanistan: "non insegnate a nessuno come vivere"

Lavrov su campagna militare Usa in Afghanistan: "non insegnate a nessuno come vivere"

25.08.2021

"Probabilmente la conclusione più importante è che non bisogna insegnare a nessuno come vivere, tanto meno costringerlo", ha detto Lavrov in una conferenza stampa congiunta con il capo della diplomazia austriaca Alexander Schallenberg. Il ministro degli Esteri russo ha ricordato inoltre gli esempi di Iraq, Libia e Siria, dove "gli americani volevano far vivere tutti come avrebbero voluto". In precedenza Angela Merkel aveva sostenuto che l'Afghanistan poteva diventare un focolaio di terrorismo dopo il ritiro delle truppe della Nato.La reazione di Lavrov alle parole del capo della politica estera Ue Josep BorrellInoltre, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha commentato le parole del capo della diplomazia europea Josep Borrell, sull'inammissibilità che l'Afghanistan venga "controllato" da Russia e Cina. "Se il capo della politica estera dell'Unione Europea pensa con questi schemi, allora mi dispiace per gli Stati membri, che sono costretti ad ascoltare una simile filosofia e, a quanto pare, a sostenerla. Borrell non dovrebbe preoccuparsi di queste cose, ma piuttosto deve fare in modo che gli afghani normalizzino il loro Paese il prima possibile", ha detto Lavrov. Crisi afghanaLa situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani* hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul. Il 15 agosto, i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".Migliaia di afghani, paurosi di ritorsioni dei talebani e del ritorno della sharia, stanno cercando di scappare dal Paese, appostati all'aeroporto di Kabul, con la speranza di trovare posto nei voli di evacuazione organizzati dalle missioni diplomatiche dei Paesi occidentali. Ieri, l'ingresso all'aeroporto di Kabul è stato interdetto dai talebani agli afghani, mentre i cittadini stranieri potranno entrarvi per lasciare il Paese entro il 31 agosto.* Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri Paesi

