La Thailandia legalizza il kratom, uno stimulante naturale illegale in Italia

La Thailandia legalizza il kratom, uno stimolante naturale illegale in Italia

25.08.2021

La versione aggiornata della normativa, in precedenza, era stata pubblicata sulla Royal Thai Government Gazette, gazzetta ufficiale thailandese.Il Kratom, una pianta parente del caffè che cresce liberamente nel Sudest asiatico, prima era considerata, in Thailandia, come sostanza stupefacente della categoria 5, alla quale appartengono anche cannabis e funghi allucinogeni.In contemporanea con il decreto sull'entrata in vigore della nuova versione della legge, il governo ha decretato l'amnistia di oltre 12.000 reclusi, condannati negli ultimi anni per aver coltivato e venduto kratom. Il portale internet del giornale Bangkok Post ha riferito martedì che oltre mille tra questi saranno rilasciati già nei prossimi giorni.In Italia, il kratom, noto anche come mitragyna speciosa, risulta essere illegale ai sensi del decreto legge del 1° agosto 2016, approvato sulla proposta del ministero della Salute, basandosi sulle raccomandazioni dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità.

