https://it.sputniknews.com/20210825/la-portaerei-britannica-queen-elizabeth-annulla-lo-scalo-in-corea-del-sud-a-causa-del-covid-19-12643007.html

La portaerei britannica Queen Elizabeth annulla lo scalo in Corea del Sud a causa del COVID-19

La portaerei britannica Queen Elizabeth annulla lo scalo in Corea del Sud a causa del COVID-19

La portaerei britannica Queen Elizabeth non entrerà nel porto della Corea del Sud, dove si sarebbe dovuta recare per una visita a fine agosto, riporta Yonhap... 25.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-25T10:05+0200

2021-08-25T10:05+0200

2021-08-25T10:05+0200

mondo

difesa

gran bretagna

corea del sud

coronavirus

esercitazioni

portaerei

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/481/41/4814139_0:51:3501:2020_1920x0_80_0_0_9f013e20e4719a7b49e2206ad7151e85.jpg

Il precedenza, il ministero della Difesa della Corea del Sud aveva annunciato che la portaerei avrebbe visitato la Corea del Sud ad agosto. Si tratta della terza visita di una portaerei britannica nel Paese. In passato, il Regno Unito aveva inviato portaerei leggere a Busan nel 1992 e nel 1997. Secondo i piani iniziali, la nave avrebbe dovuto condurre varie attività e partecipare ad esercitazioni congiunte.La portaerei Queen Elizabeth, scortata da alcune navi da guerra britanniche, una fregata olandese e un cacciatorpediniere americano, ha già visitato India e Singapore, dove ha partecipato ad alcune esercitazioni, e ha fatto scalo nel porto dell'isola di Guam. Dopo la Corea del Sud, farà rotta verso il Giappone.La Corea del Nord, in precedenza, aveva considerato la visita della portaerei come una provocazione che avrebbe portato un'esclation delle tensioni nell'Asia Pacifica.

https://it.sputniknews.com/20210823/russia-cina-e-iran-prenderanno-parte-a-esercitazioni-navali-congiunte-nel-golfo-persico-12621896.html

gran bretagna

corea del sud

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, difesa, gran bretagna, corea del sud, coronavirus, esercitazioni, portaerei