Kanye West vorrebbe cambiare nome in 'Ye': documenti depositati

Le notizie suggeriscono che uno degli artisti rap più venduti al mondo stia facendo questo passo per motivi personali che devono ancora essere rivelati. 25.08.2021, Sputnik Italia

Il rapper americano, stilista e politico fallito, Kanye West, ha presentato documenti legali per cambiare il suo nome per chiamarsi solo Ye, lo rivela il materiale ottenuto da TMZ.Il musicista 44 enne ha dichiarato di aver deciso di cambiare il suo nome per motivi "personali", ma non sono stati forniti ulteriori dettagli.TMZ suggerisce che il cambio di nome è probabile che vada in porto in quanto i giudici in California di solito approvano tali procedure.La decisione di cambiare il suo nome arriva pochi giorni prima che Mr Ye pubblichi il suo prossimo album Donda il 27 agosto.West ha debuttato con il suo nuovo album allo stadio Mercedez-Benz di Atlanta, Georgia, a luglio. Il 44 enne è apparso alla festa in un elegante abito rosso, che le notizie dicono essere parte di una collaborazione tra la sua azienda Yeezy e il GAP. Il musicista indossava anche una mascherina semitrasparente.

