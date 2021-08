https://it.sputniknews.com/20210825/in-colombia-uomo-con-presunti-problemi-psichici-vaccinato-7-volte-contro-il-covid-12657496.html

In Colombia uomo con presunti problemi psichici vaccinato 7 volte contro il Covid

Un uomo è stato vaccinato contro il coronavirus per ben sette volte nella città di Cali, nella Colombia occidentale; per chiarire come sia potuto accadere, le... 25.08.2021

colombia

vaccino

coronavirus nel mondo

Ha detto che le autorità hanno avviato un'indagine. Come notato dal canale televisivo, l'uomo è stato vaccinato con i sieri anti-Covid di vari produttori, tra cui Sinovac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Allo stesso tempo l'eccessivo numero di dosi non ha provocato alcuna reazione nell'uomo. Per evitare che si verifichino tali casi, la città ha sviluppato un modulo elettronico in modo che le persone possano dare il consenso informato prima della vaccinazione. Il modulo deve essere stampato e portato al centro vaccinale, dove verrà firmato.

colombia

colombia, vaccino, coronavirus nel mondo