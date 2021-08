https://it.sputniknews.com/20210825/green-pass-il-garante-della-privacy-no-alle-liste-dei-professori-no-vax-a-scuola-12650661.html

Green pass, il garante della privacy: "No alle liste dei professori no-vax a scuola"

Green pass, il garante della privacy: "No alle liste dei professori no-vax a scuola"

In un'intervista a Repubblica il presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati boccia l'ipotesi delle liste dei professori no-vax per agevolare i controlli del green pass a scuola: "I presidi devono limitarsi a verificare il possesso di una certificazione valida".

2021-08-25T15:07+0200

2021-08-25T15:07+0200

2021-08-25T15:07+0200

italia

privacy

scuola

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/12453506_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_4a7d1a141e3c72f33b5e0f6dd8926d75.jpg

I dirigenti scolastici possono limitarsi soltanto a verificare la validità del green pass e non le scelte vaccinali, o le condizioni di salute, dei professori, per esempio di quelli esentati dalla vaccinazione.Con queste, ed altre, argomentazioni, in un'intervista a Repubblica, il presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, boccia l’ipotesi di consegnare ai presidi le liste del personale scolastico vaccinato, per poter agevolare il controllo delle certificazioni verdi negli istituti.Sarebbe una soluzione problematica, secondo il garante, non solo in termini di privacy, ma anche sul piano dell’effettivo contenimento dei contagi.“In tal modo, infatti, - osserva il presidente nel colloquio con Repubblica - non si potrebbe accertare una condizione di positività eventualmente sopravvenuta rispetto a un soggetto vaccinato”.Il garante è scettico anche sull’ipotesi dell’autocertificazione, avanzata dal sottosegretario leghista all’Istruzione, Rossano Sasso, per semplificare le procedure di controllo.“Questa forma di attestazione – ha chiarito il presidente - non è prevista dalla normativa vigente. Laddove, tuttavia, dovesse essere introdotta con norma primaria, si dovrebbe assicurare che il contenuto della dichiarazione sia limitato alla sola attestazione dell’assenza di condizioni ostative all’ingresso a scuola, senza riferimento a dati ulteriori”.Su questo piano però, già emergono alcune criticità, ad esempio per i dipendenti senza green pass esclusi dalle mense.“Questa – ha sottolineato il garante - è un’esigenza di cui sicuramente, in sede di conversione del decreto legge 105, si dovrà tenere conto, contrastando ogni possibile rischio di discriminazione”.

https://it.sputniknews.com/20210819/senza-green-pass-costretti-a-mangiare-accanto-ai-rifiuti-lagente-no-vax-cosi-ci-discriminano-12578933.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, privacy, scuola, green pass