Green pass e le regole dall’1 settembre, l’obbligo si estende

Prepariamoci perché il passaggio si restringe, nuovi contesti pubblici e privati richiederanno la presentazione del green pass a partire dall'1 settembre: ecco... 25.08.2021, Sputnik Italia

Se fino ad ora per vedere un film, pranzare e cenare al ristorante o trascorrere un pomeriggio in piscina è stata richiesta la presentazione del green pass, prepariamo a mostrare il documento digitale in ulteriori luoghi dove fino a ora l’obbligo non era stato fissato.Anche a bordo dei treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità, sarà obbligatorio presentare il green pass. Sono qui esclusi i treni del trasporto regionale.Per quanto riguarda gli autobus l’obbligo di esibizione scatta su quelli che compiono tratte interregionali ed anche sugli autobus con noleggio del conducente. Sono esclusi da questo obbligo gli autobus del servizio di trasporto urbano ed extraurbano e regionale del trasporto pubblico.L’obbligo scatta anche nel mondo della scuola e in quello accademico. Per entrare in una scuola gli insegnanti e studenti con più di 12 anni dovranno presentare il green pass all’ingresso. Per il corpo docente e il personale scolastico, se non muniti di green pass entro 5 giorni arriverà la sospensione dal lavoro senza stipendio.Anche all’Università obbligo di green pass per professori e studenti, oltre al personale impiegato.RicapitolandoCome ogni novità è possibile che si creino delle situazioni confuse. Quel che deve essere tenuto a mente per quanto riguarda i mezzi di trasporto, è che solo quelli a lunga percorrenza sono stati vincolati al green pass. Il trasporto pubblico locale e i mezzi di trasporto utilizzati dai pendolari e studenti, pur essendo altamente affollati, non richiederanno la presentazione del green pass.A scuola, gli studenti sotto i 12 anni non dovranno presentare il green pass, poiché per ora esentati dalla vaccinazione. Quelli che nel corso dell’anno compiranno i 12 anni, saranno chiamati a fare il vaccino e riceveranno il green pass.

