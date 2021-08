https://it.sputniknews.com/20210825/fibre-acidi-grassi-e-antiossidanti-tutto-quello-che-non-sapevi-sui-semi-di-chia-12659063.html

Fibre, acidi grassi e antiossidanti: tutto quello che non sapevi sui semi di chia

Fibre, acidi grassi e antiossidanti: tutto quello che non sapevi sui semi di chia

Questi piccoli semi neri sono così versatili che possono essere utilizzati in qualsiasi piatto, bevanda o dessert, assorbono i liquidi e si trasformano quasi...

La chia è considerata un superalimento in quanto è ricca di acidi grassi omega-3, ricca di antiossidanti e contiene anche ferro, calcio e fibre. Inoltre, rispetto ai semi di lino, la chia è più facile da digerire. Grazie alle sue proprietà, questi semi sono in grado di combattere l'obesità, il diabete, le malattie cardiache e molti altri, ma aiutano anche a mantenere un colorito sano e ad aumentare le nostre condizioni generali di salute grazie al suo alto contenuto di vitamine e minerali. Sebbene i suoi benefici siano abbondanti, ci sono anche controindicazioni, una di queste è non esagerare nel suo consumo perché ciò può causare disagio, gonfiore addominale e problemi digestivi. Le persone con malattie controindicate all'assunzione di fibre dovrebbero limitarne il consumo, anche se è meglio consultare un medico per evitare di complicare la salute o provocare un'allergia.Assorbono così tanto i liquidi che possono essere usati per addensare salse o mescolati con acqua, ma possono anche essere consumati crudi, inzuppati nel succo, con fiocchi d'avena, cereali, yogurt o prodotti da forno.La dose raccomandata generale, secondo i nutrizionisti consultati dal media russo RBC, è di 20 grammi (1 cucchiaio e mezzo circa) di chia due volte al giorno.

