Estensione del green pass fino a 12 mesi, Locatelli: "più che ragionevole"

Attualmente i green pass definitivi, ottenuti da chi si è vaccinato o da chi ha contratto il Covid-19 ed ha ricevuto una sola dose di vaccino come “richiamo”... 25.08.2021, Sputnik Italia

Tuttavia, per alcuni il passaporto è quasi giunto a scadenza e proprio mentre il governo estende l’obbligo del green pass anche a bordo dei treni e di altri mezzi di trasporto.Quindi, la discussione tra gli addetti ai lavori è se estendere la durata del pass per via burocratica o se farlo somministrando un’altra dose di vaccino a chi ha il documento digitale in scadenza.Secondo Franco Locatelli, nella veste di coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), l’ipotesi di estensione “è più che ragionevole”.E ricorda come inizialmente il pass aveva una durata di 6 mesi, quindi estesa a 9 mesi. Un'estensione dovuta al fatto che “quanto dura l’effetto protettivo conferito dal vaccino lo stiamo progressivamente imparando”.Sul vaccino non più alibiCommentando la piena approvazione data al vaccino Pfizer/Biontech dalla Fda degli Stati Uniti, Locatelli ha detto che ora “l’obiezione che i vaccini sono stati approvati troppo rapidamente viene a perdere qualsiasi consistenza. Nessuno dei passaggi di valutazione più rigorosi rispetto alla sicurezza è stato saltato”.

raus jUEde Ha cantato per primo il gallo Ricciardi e ora tutte le galline del pollaio degli esperti starnazzano in coro la stessa caz*ata. Neanche nell'Italia post guerra eravamo conciati così male. 2

Manu Pidda Si certo non sono saltati i passaggi sulla sicurezza, benissimo. Peccato che sugli effetti a lungo termine, dato che l'unico fattore che conta in quel caso per individuarli è il tempo, cos'hanno fatto, hanno tirato i dadi? 1

