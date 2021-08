https://it.sputniknews.com/20210825/epidemiologa-stefania-salmaso-il-vaccino-contro-il-covid-19-obbligatorio-e-un-diritto-alla-salute-12650114.html

Epidemiologa Stefania Salmaso: il vaccino contro il Covid-19 obbligatorio è un diritto alla salute

Epidemiologa Stefania Salmaso: il vaccino contro il Covid-19 obbligatorio è un diritto alla salute

Si fa sempre più pressante il dibattito intorno all’obbligo del vaccino contro il coronavirus, con i no-vax sul piede di guerra, ma l’epidemiologa Stefania... 25.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-25T16:23+0200

2021-08-25T16:23+0200

2021-08-25T16:23+0200

coronavirus in italia

vaccino

immunità

Non sarebbe, quindi, una novità assoluta. La dottoressa dell’Associazione italiana di epidemiologia (Aie), ricorda che alcune categorie professionali hanno già l’obbligo vaccinale per altri tipi di virus. Si pensi ai metalmeccanici, che sono obbligati a farsi vaccinare contro il tetano, o all’obbligo vaccinale per i bambini.Parlandi, quindi, di "obbligo vaccinale contro il Covid, nelle attuali condizioni, ci sono i margini per poterlo considerare assolutamente utile” afferma l’epidemiologa, ricordando che però che “l’aspetto normativo non sta a chi si occupa di scienza definirlo”.L’immunità di greggePer quanto riguarda l’immunità di gregge, la dottoressa Salmaso fa notare che non basta dire che abbiamo raggiunto l’80% di copertura della popolazione dai 12 anni in su, perché tutti i bambini sono scoperti, quindi, dal punto di vista scientifico, il discorso sarebbe “non solido”.E poi alla popolazione va dato un messaggio chiaro, conclude la Salmaso:“Il messaggio deve essere chiaro, chi non vaccinato non è protetto dagli altri vaccinati. Chi è vaccinato, è protetto soprattutto dagli eventi più severi”.

https://it.sputniknews.com/20210824/covid-negli-ospedali-studio-rivela-chi-sono-i-principali-diffusori-del-contagio-in-corsia-12643674.html

franco296 Dove si è laureata questa tizia? Alla Radio Elettra di Torino? Sputnik riporta troppo spesso le pisciate pro vaccino di emerite TdC. Recentemente Montagnier ha sparato ad alzo zero sui vaccini anticovid: ne avete dato notizia? Devo pensar male? 0

VR80 Forse anche Sputnik ha una dignità e diffondere fakes in un momento in cui la Russia dichiara 800 morti al giorno e promuove attivamente la vaccinazione sarebbe un po ipocrita. Ma è sempre cosi, gli sputnikioti non credono a milioni di medici, ma devono credere a quello fuori dal coro di 90 anni! Magari l'unico che ha chiesto soldi alle big pharma e non li ha ottenuti!! 0

2

2021

coronavirus in italia, vaccino, immunità