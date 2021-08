https://it.sputniknews.com/20210825/delta-airlines-impiegati-non-vaccinati-200-usd-in-meno-in-busta-pagamese-12656853.html

Delta airlines, impiegati non vaccinati 200 USD in meno in busta paga/mese

Le compagnie aeree sono tra le attività commerciali più esposte al contagio da coronavirus e corrono ai ripari con ogni espediente, compreso il decurtamento di... 25.08.2021, Sputnik Italia

Delta airlines traccia la rotta nell’aviazione civile e impone ai suoi dipendenti di vaccinarsi, o l’alternativa sarà una riduzione del compenso di 200 dollari al mese fino a quando non regolarizzeranno la loro posizione. Lo riportano i media americani.Non è tutto, dal prossimo 30 settembre i non vaccinati che si ammaleranno di Covid-19 non riceveranno più dall’azienda la copertura salariale fino ad ora garantita.Ed ancora, i non vaccinati che si accontenteranno dei 200 USD in meno in busta paga dovranno sottoporsi a tampone una volta a settimana a partire dal 12 settembre. In questo caso Delta airlines coprirà il costo del tampone, ma i no-vax della compagnia aerea dovranno indossare la mascherina ovunque a differenza degli altri colleghi.Un’altra compagnia aerea che si è mossa nella stessa direzione è United Airlines, ma in questo caso la compagnia aerea statunitense ha messo in conto anche il licenziamento dei dipendenti no-vax oltre ai 200 USD in meno a partire da novembre.In Delta airlines il 75% dei dipendenti è vaccinato, giusto il 3% in più ad agosto rispetto al 72% di luglio. Così non va bene, dicono i dirigenti della compagnia aerea, qui abbiamo bisogno del 100% di copertura. Da qui la scelta di toccare la tasca dei no'vax per costringerli a vaccinarsi.In questo caso il paracadute di emergenza non appare essere compreso tra le dotazioni previste.

raus jUEde Quelli che non si vaccinano possono iniziare a boicottare le due compagnie aeree americane, oltre che ovviamente, qualunque merce proveniente da israele o prodotta da aziende a capitale ebraico. Cominciando da FB, dal quale io personalmente mi sono cancellato da tempo. 0

giovanni Che strana combinazione ...la Delta airlines...compagnia di merda, sanziona i suoi dipendenti no vax per combattere la delta variante!...Piu che strana la combinazione, direi una combinazione stile LETAME barba e trecce note! 0

