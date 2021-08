https://it.sputniknews.com/20210825/bonus-vacanze-quelli-del-2020-ancora-validi-nel-2021-ma-fino-a-31-dicembre-12655808.html

Bonus vacanze, quelli del 2020 ancora validi nel 2021 ma fino a 31 dicembre

Bonus vacanze, quelli del 2020 ancora validi nel 2021 ma fino a 31 dicembre

Il Bonus vacanze voluto dall’allora governo Conte bis resta valido ancora fino al 31 dicembre 2021, ma non per nuove richieste. 25.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-25T21:39+0200

2021-08-25T21:39+0200

2021-08-25T21:39+0200

vacanze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/691/82/6918254_0:441:2071:1606_1920x0_80_0_0_e934eeccd291e39ba43a85910d7d6a86.jpg

Chi però lo ha richiesto entro il 31 dicembre 2020 e non lo ha ancora speso, ha tempo per farlo fino a fine anno.Gli italiani in possesso del voucher possono usarlo anche per comprare pacchetti turistici, o presso agenzie di viaggi e tour operator.La conversione in legge del decreto sostegni bis, ha infatti esteso l’uso del voucher anche alle agenzie di viaggi e ai tour operator.Prima di tale modifica il voucher era spendibile solo presso alberghi e altre strutture ricettive, ma la misura non era piaciuta a tanti albergatori per la formula che prevede uno sconto sulle tasse. Lo scorso anno, dopo tanti mesi di chiusura, gli albergatori avevano bisogno di flusso di cassa. Così il bonus vacanze è finito nel dimenticatoio come dimostra l’altissimo numero di bonus vacanze non utilizzati.Il valore medio dei voucher è di 440 euro, con tagli da 150 euro per i single, da 300 euro per le famiglie di due persone e 500 euro per i nuclei familiari con più di due persone.I voucher si potranno utilizzare in una unica soluzione e in una sola struttura ricettiva, il tempo c’è ancora ma non è poi così tanto.

https://it.sputniknews.com/20210515/bonus-vacanze-come-cambia-10552009.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vacanze