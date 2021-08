https://it.sputniknews.com/20210825/belgio-zoo-vieta-ingresso-ad-una-donna-e-accusata-di-avere-una-relazione-con-uno-scimpanze-12658379.html

Belgio, zoo vieta ingresso ad una donna: è accusata di avere una relazione con uno scimpanzé

Uno zoo in Belgio ha deciso di vietare ad una donna di entrare nell'area dei primati, dopo aver preso atto che lei ed uno scimpanzé hanno sviluppato un forte... 25.08.2021, Sputnik Italia

L'amante, identificata dai media locali come Adie Timmersmans, ha più volte visitato lo scimpanzé soprannominato Chita negli ultimi quattro anni. Secondo i dati raccolti dallo zoo, il legame tra i due era contraddistinto dal saluto e dai baci attraverso il vetro. Tuttavia la direzione dello zoo ha comunicato che questo legame è stato dannoso per Chita. Lo zoo ha spiegato che il problema più grande è che Chita ha rivolto tutta la sua attenzione nei confronti della donna, influendo sulla sua capacità di interagire con gli altri scimpanzé. In virtù di questo e del bene di Chita, lo zoo ha deciso di non far più visitare alla donna l'animale, sebbene ci sia la consapevolezza che questa soluzione potrebbe non portare al risultato desiderato, con il reintegro di Chita nel gruppo. "Perché vogliono fare questo solo a me? (...) Decine di visitatori potrebbero avere contatti con lui. Perché io no?", si chiede la donna.

