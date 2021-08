https://it.sputniknews.com/20210825/bassetti-invoca-decisione-governo-su-obbligo-vaccinale-contro-il-covid-12653023.html

Bassetti invoca decisione governo su obbligo vaccinale contro il Covid

Bassetti invoca decisione governo su obbligo vaccinale contro il Covid

Per l'infettivologo ligure giusto il prolungamento a 12 mesi del green pass solo per i vaccinati, per i guariti giusto che resti a 9 mesi. 25.08.2021, Sputnik Italia

Matteo Bassetti è tornato a parlare della delicata questione dell'obbligo vaccinale, tema su cui la maggioranza del governo Draghi è divisa. Secondo l'infettivologo del San Martino di Genova, entro fine agosto sarebbe auspicabile una decisione definitiva dell'esecutivo.Riguardo al prolungamento del green pass da 9 a 12 mesi su cui sta riflettendo il governo, è una scelta giusta che deve valere solo per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, mentre per i guariti dal Covid e chi ha fatto una sola dose deve restare ferma a 9 mesi la validità della certificazione verde.In precedenza il commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, aveva dichiarato che entro la fine di settembre l'80% degli italiani sarebbero stati completamente immunizzati dal Covid.

