Asfalto profumato, dalla Polonia arriva il bitume all'aroma floreale

È stato inventato in Polonia il bitume all'essenza floreale. Secondo gli sviluppatori del prodotto, questo progetto innovativo dovrebbe migliorare le... 25.08.2021, Sputnik Italia

L'idea è stata realizzata dalle società Budimex e Lotos. Gli sviluppatori hanno spiegato che i vapori emessi dall'asfalto normale non sono nocivi per le persone, però, con ausilio di oli essenziali, si possono migliorare le condizioni di lavoro dei costruttori stradali.Il nuovo bitume contiene una miscela di oli essenziali naturali e sintetici che neutralizzano l'odore tipico dell'asfalto e danno un profumo più gradevole al composto, cita l'agenzia un comunicato stampa di Budimex.Budimex ha affermato che valuterà la possibilità di applicare il nuovo composto su scala più ampia.Intanto, gli sviluppatori non si sbilanciano sulla possibilità di sentire l'aroma di fiori, proveniente da tale asfalto, anche dal marciapiede dove camminano i pedoni.

raus jUEde Intanto però i polmoni degli asfaltatori continuano a riempirsi di catrame come prima. Chissà perchè l'operaio deve avere sempre l'anello al naso. 0

