Appaltatore del Pentagono Erik Prince chiede 6.500$ a persona per evacuazione da Kabul

Appaltatore del Pentagono Erik Prince chiede 6.500$ a persona per evacuazione da Kabul

L'appaltatore della difesa statunitense Erik Prince, fondatore della società di servizi di sicurezza Blackwater, addebita 6.500$ a persona per i voli da Kabul... 25.08.2021

L'evacuazione delle missioni diplomatiche, dei cittadini stranieri e degli afghani prosegue dopo che i talebani* hanno preso il potere riconquistando Kabul il 15 agosto, ma è diventata particolarmente urgente in quanto l'amministrazione Biden ha deciso di ritirare le truppe statunitensi entro la deadline del 31 agosto: tutto questo ha provocato caos, con migliaia di persone che si accalcano per raggiungere l'aeroporto di Kabul per lasciare l'Afghanistan. I talebani hanno circondato l'aeroporto e stanno cercando di impedire agli afghani di lasciare il Paese, promettendo di non ostacolare il transito dei cittadini stranieri. Blackwater, che è stata ribattezzata Academi, ha acquisito notorietà nel 2007 dopo che i suoi mercenari hanno ucciso 17 civili iracheni a Baghdad mentre erano sotto contratto con il governo degli Stati Uniti. Le autorità statunitensi hanno indagato su Prince per aver inviato mercenari a governi stranieri dopo essere entrato in affari con la più grande società di investimento statale cinese nel 2014 e aver fondato il Frontier Services Group con sede a Hong Kong. Prince ha negato le accuse. All'inizio del 2021 Prince è stato accusato di aver presumibilmente violato l'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite alla Libia nel 2019, consegnando armi all'Esercito Nazionale Libico quando ha tentato di rovesciare il governo di accordo nazionale sostenuto dall'Onu. * Organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

raus jUEde Gli sciacalli di Cheney sono sempre pronti a guadagnare dalle guerre. 0

