Anche Milano città aperta per gli afghani in fuga

Il numero di città che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere una quota di rifugiati provenienti dall’Afghanistan si arricchisce anche della... 25.08.2021, Sputnik Italia

Il sindaco uscente e ricandidato alle prossime amministrative, Beppe Sala, ha scritto su Instagram che una quota di famiglie raggiungerà la città nei prossimi giorni e settimane.Nel frattempo si cercano luoghi idonei dove ospitare le famiglie.“Il Comune, su richiesta della Prefettura di Milano e in collaborazione con gli Enti del Terzo settore, (già oggi sono impegnati nei Centri di Accoglienza Straordinaria), sta individuando e verificando gli spazi adeguati, che non possono essere improvvisati perché devono essere dotati dei servizi minimi adeguati per l’accoglienza di nuclei familiari”.E poi un invito a “ciascuno a fare la sua parte, piccola o grande che sia, davanti a un'emergenza epocale come quella afgana: noi siamo orgogliosi di ciò che stiamo facendo”, ha concluso il sindaco di Milano.Campania accoglie 87 afghaniLa residenza Covid-19 allestita presso l’ospedale del Mare di Napoli, da oggi accoglie 87 afghani in fuga dai talebani*, tra cui numerosi bambini e donne.Il Covid hotel era stato realizzato nel pieno dell’emergenza pandemica dall’unità di crisi sanitaria regionale e usato per ricoverare persone che dovevano svolgere il periodo di quarantena e non avevano altro luogo dove trascorrerla.Gli 87 afghani resteranno solo temporaneamente nella struttura, ovvero per il tempo necessario a completare la quarantena obbligatoria per chi proviene da nazioni extra-comunitarie.*Organizzazione terroristica vietata in Russia e altri Paesi

