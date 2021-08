https://it.sputniknews.com/20210825/a-cremona-indagato-no-vax-irriducibile-12657976.html

A Cremona indagato no-vax 'irriducibile'

A Cremona indagato no-vax 'irriducibile'

L'accusa contro un pensionato 66enne è "istigazione dalla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico" per aver postato sui social esortazioni a non... 25.08.2021, Sputnik Italia

A Cremona per la prima volta è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura su disposizione della pm Lisa Saccaro un attivo sostenitore della galassia no-vax per "istigazione alla disobbedienza delle leggi, di ordine pubblico, in vigore a tutela della salute pubblica nel periodo di emergenza pandemica da Covid-19". Lo riporta Ansa.Secondo l'accusa, il reato ipotizzato si sarebbe consumato attraverso appelli sulla pagina Facebook del gruppo Cremona Ancor, in cui il pensionato 66enne esortava a non rispettare le misure anti-contagio. In particolare aveva chiesto di non utilizzare le mascherine, definite "causa di lento ed inesorabile suicidio", così come aveva definito falsi i numeri delle vittime del coronavirus.L'uomo ha segnalato di aver ricevuto l'avviso di fine indagini da parte della pm. Allo stesso tempo è convinto che le sue azioni non siano meritevoli di processo e condanna, in quanto solo espressioni di opinioni.In Italia, secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, dall'inizio dell'epidemia ci sono stati 4.502.396 casi di Covid, di questi 128.914, circa il 2,9% del totale, hanno avuto un esito letale. Ad oggi i guariti dalla malattia sono 4.237.758, mentre 135.724 persone sono al momento positive al coronavirus.

raus jUEde La tecnica è sempre quella: colpisci uno per educarne cento. Ovvio che hanno preso un debole. Se succedesse a me, sarebbe l'inizio della mia nuova vita di Furher. 1

