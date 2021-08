https://it.sputniknews.com/20210824/torino-crolla-una-palazzina-di-due-piani-si-cercano-due-persone-12633804.html

Torino, crolla una palazzina di due piani: ritrovati due dispersi

Il crollo è avvenuto poco prima delle 9 di martedì mattina. Ritrovati due dispersi ma si cerca ancora fra le macerie un bambino di 4 anni. 24.08.2021, Sputnik Italia

Una palazzina di due piani è crollata questa mattina poco prima delle 9 in strada Branzafame 42, alla periferia di Torino. Continuano fra le macerie le ricerche di un bambino di 4 anni, mentre sono stati ritrovati gli altri dispersi.La causa del crollo sarebbe una fuga di gas. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito il rumore di uno scoppio prima dell'edificio. Sul posto si sono recate le squadre di polizia dei vigili del fuoco per accertare le cause del cedimento avvenuto dopo un'esplosione. Lo rende noto la Questura torinese.Secondo quanto si apprende dal quotidiano La Stampa, è stata la madre del bambino a dare l'allarme dopo il cedimento di una parte della struttura. Sepolta da mattoni e travi di legno, è riuscita a chiamare i soccorsi. Altre due sono state estratte vive dalle macerie: i due feriti sono stati affidati ai sanitari del 118. Nelle ricerche sono state impegnate le Squadre usar (Urban search and rescue) e squadre cinofile. Inoltre il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco sta controllando eventuali fughe di gas.La palazzina di due piani si trova nei pressi dell'Allianz Stadium di Torino.

