https://it.sputniknews.com/20210824/terremoto-di-amatrice-il-premier-draghi-ha-deposto-una-corona-al-monumento-delle-vittime-12636271.html

Terremoto di Amatrice, il premier Draghi ha deposto una corona presso il monumento alle vittime

Terremoto di Amatrice, il premier Draghi ha deposto una corona presso il monumento alle vittime

Dopo 5 anni, sono ancora a rilento i lavori di ricostruzione per il ritorno a casa di 60 mila sfollati. L'ex sindaco Sergio Pirozzi, oggi consigliere comunale... 24.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-24T12:05+0200

2021-08-24T12:05+0200

2021-08-24T12:43+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/12629541_0:0:861:485_1920x0_80_0_0_459b24e42304bbeabcbd6410812020d8.jpg

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si è recato ad Amatrice per partecipare alle celebrazioni in occasione del quinto anniversario dal distruttivo terremoto del 24 agosto 2016, che provocò la morte di 299 persone.Al suono della tromba di un carabiniere, che ha intonato il Silenzio, il premier Draghi ha deposto una corona di fiori sul monumento alle vittime del terremoto, situato all'interno del parco Don Minozzi. Alla cerimonia hanno preso parte anche i rappresentanti delle istituzioni, tra cui il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio.Alle 11.00 ha preso parte alla Santa Messa presso il campo sportivo ‘Paride Tilesi,’ celebrata dal Vescovo di Rieti, Mons. Pompili.La scossaNella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016, una scossa di magnitudo 6.0, con epicentro ad Accumuli, fece tremare tutta l'Italia centrale alle 3.36 per quasi 20 secondi. Amatrice ha pagato il prezzo più caro, con 237 persone morte sotto le macerie su un totale di 299 vittime (poi passate a 303 con quattro successivi decessi avvenuti nei mesi successivi.Oltre ad Amatrice, il terremoto ha raso al suolo i comuni di Accumuli, in Lazio, e Arquata del Tronto, e la sua frazione di Pescara del Tronto, nelle Marche.La ricostruzioneLe celebrazioni sono avvenute tra le impalcature e le pareti picchettate, le mura mai rimesse in piedi e le sedie riservate ai residenti rimaste vuote, come già avvenuto l'anno scorso alla presenza del'ex premier Giuseppe Conte.Tra lungaggini, rinvii e rimpalli di responsabilità, il lavoro di ricostruzione sembra essere partito solo negli ultimi 12 mesi.In base a quanto si legge in un'inchiesta pubblicata sul Messaggero, sarebbero 60 mila le persone rimaste ancora senza casa.Il dossier dell'ex sindaco di AmatriceCi sono circa 24 mila edifici con danni gravi, tra cui 15 mila seconde case. Ad Amatrice, infatti, "sul tavolo c’è un piatto ricco di circa 500 milioni di euro, a tanto ammonta l’importo presunto di ricostruzione", afferma.L'ex primo cittadino chiede il ripristino della clausola di salvaguardia, che impedisce la vendita degli immobili, cancellata nel 2019.

https://it.sputniknews.com/20210824/terremoto-di-amatrice-cinque-anni-dalla-scossa-che-uccise-299-persone-12632048.html

raus jUEde Ha fatto la sua comparsata inclusiva. Però in quel cervello ultra massone non entra in testa che non si deve ricostruire dove la terra spazza via tutto con una scrollata. Se Amatrice non può essere ricostruita in un'area più sicura, allora va depennata direttamente dalla carta geografica. 0

MG Mg COCCODROLLO O DRAGHILA ? 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia