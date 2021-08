https://it.sputniknews.com/20210824/spazio-scienziati-scoprono-lasteroide-piu-veloce-del-sistema-solare-12640773.html

Spazio, scienziati scoprono "l'asteroide più veloce del sistema solare"

Spazio, scienziati scoprono "l'asteroide più veloce del sistema solare"

Solo Mercurio percorre l'orbita solare ad una velocità più veloce di 2021 PH27. 24.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-24T22:58+0200

2021-08-24T22:58+0200

2021-08-24T22:58+0200

mondo

scienza e tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/812/28/8122890_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e1832c4575d303a5f3709d52d8d3a7d0.jpg

Lo scorso 13 di agosto un team di astronomi dell'Osservatorio interamericano di Cerro Tololo, in Cile, ha individuato un nuovo asteroide del sistema solare, utilizzando la Dark Energy Camera (DEC), un potente strumento multiuso montato sul telescopio da 4 metri Víctor M. Blanco.A riportare la scoperta è il sito scientifico specializzato Globalscience.Il corpo celeste, che è stato battezzato 2021 PH27, è uno dei più veloci finora individuati, riuscendo a compiere un giro completo intorno al Sole in 113 giorni terrestri.Si tratta del orbitale più breve di qualsiasi oggetto conosciuto del sistema solare tranne il pianeta Mercurio, che impiega solo 88 giorni per girare intorno al sole.Nel corso del 2021 e del 2022 saranno effettuate ulteriori osservazioni che potrebbero aiutare a saperne di più sulla natura del corpo celeste più veloce del nostro sistema solare

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, scienza e tech