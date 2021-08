Salvini al Meeting di Rimini ribadisce il no all'obbligo vaccinale contro il Covid

https://it.sputniknews.com/20210824/salvini-al-meeting-di-rimini-ribadisce-il-no-allobbligo-vaccinale-contro-il-covid-12641867.html

Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto oggi al tradizionale appuntamento di fine agosto di Comunione e Liberazione, il Meeting di Rimini.Nel suo intervento ha parlato di uno dei temi caldi sulla gestione della pandemia del Covid in Italia, ovvero l'obbligo vaccinale. Come espresso già in passato da altri rappresentanti di primo piano della Lega e da lui stesso, Salvini ha ribadito il suo no all'obbligo del vaccino contro il coronavirus.Salvini ha aggiunto che il Carroccio vuole che i tamponi salivari siano a accessibili e gratuiti per tutti.Nel corso della giornata Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, ha affermato che l'obiettivo della campagna di vaccinazione di immunizzare l'80% della popolazione over 12 prima dell'inizio della stagione autunnale sarà raggiunto senza alcun ritardo entro la fine di settembre.Secondo gli ultimi dati, alla mattina del 24 agosto in Italia sono state somministrate complessivamente 75.622.961 dosi di vaccino contro il Covid. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con la somministrazione della seconda dose sono 36.532.211, ovvero il 67,64 % della popolazione vaccinabile con età superiore ai 12 anni.

