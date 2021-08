https://it.sputniknews.com/20210824/rudy-giuliani-si-fa-la-barba-al-ristornate-del-jfk-e-scatena-lironia-dei-social---video-12633664.html

Rudy Giuliani si fa la barba al ristornate del JFK e scatena l’ironia dei social - Video

Rudy Giuliani si fa la barba al ristornate del JFK e scatena l’ironia dei social - Video

Un video dell'accaduto è stato girato da un viaggiatore all'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York e ripubblicato dall'attore Michael Rapaport. 24.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-24T16:52+0200

2021-08-24T16:52+0200

2021-08-24T16:52+0200

mondo

social network

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/366/96/3669604_0:257:5383:3284_1920x0_80_0_0_14d22dbe56e9c588ab49e4eaa28b95c5.jpg

Il video di un uomo che assomiglia terribilmente a Rudy Giuliani, che si rade mentre mangia in uno dei ristoranti dell'aeroporto JFK, è apparso sui social media, spingendo decine di netizen a ridicolizzare la persona.Anche se non è chiaro se l'uomo, filmato dal viaggiatore Nick Weiss, sia davvero Giuliani, l'attore Michael Rapaport non ha usato mezzi termini e ha messo alla berlina il politico in una serie di tweet.A luglio, l'ex procuratore dell'ex presidente Donald Trump era stato sospeso dall'esercizio della professione forense a Washington DC. Gli atti giudiziari del caso affermano che la sospensione di Giuliani a Washington rimarrà in vigore in attesa dell'esito della sospensione della sua licenza nello stato di New York, dovuta ad una presunta partecipazione dell'uomo al tentativo di ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020, sostenendo la tesi della frode elettorale.Ad aprile, l'FBI ha fatto irruzione nella casa e nell'ufficio di Giuliani e ha sequestrato apparecchiature informatiche nell'ambito di un'indagine per accertare se avesse violato le leggi sull'attività di lobbying mentre lavorava per Trump.Le reazioni al Tweet che riprende l’ex Sindaco di New York in un’attività poco ‘igienica’, non adatta certo ad un ristorante pubblico, sono state in alcuni casi molto veementi, in altri semplicemente ironiche.

https://it.sputniknews.com/20210823/india-77-persone-ferite-nel-festival-del-lancio-delle-pietre---video-12624505.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, social network