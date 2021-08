Ricercatori svizzeri annunciano l'arrivo della "super-variante" COVID nel 2022

https://it.sputniknews.com/20210824/ricercatori-svizzeri-annunciano-larrivo-della-super-variante-covid-nel-2022-12630300.html

Dalla Svizzera l’allarme su un nuovo ceppo: secondo l'immunologo del Politecnico federale di Zurigo (ETH) Sai Reddy, nel 2022 apparirà una variante del... 24.08.2021, Sputnik Italia

Il ricercatore sostiene che la combinazione di ceppi esistenti di SARS-CoV-2 potrebbe portare ad una nuova fase della pandemia con un numero molto più alto di decessi. Le varianti Beta (sudafricana) e Gamma (brasiliana) hanno già sviluppato mutazioni che permettono loro di evitare parzialmente gli anticorpi, ha osservato Reddy.Nella prossima fase della pandemia, ritiene l'immunologo, i ceppi Beta e Gamma diventeranno più contagiosi mentre la Delta acquisirà la facoltà di aggirare l'immunità. Il ricercatore sostiene che queste mutazioni avverranno inevitabilmente.Reddy ha sottolineato che bisogna rilevare la nuova variante il prima possibile, in modo che i produttori di vaccini possano adattare il preparato per far fronte all'infezione.

