Rave-party abusivo nel bolognese, 300 denunciati

Rave-party abusivo nel bolognese, 300 denunciati

A partecipare al rave sono stati, perlopiù, giovani di nazionalità italiana, tra cui anche diversi minori. 24.08.2021, Sputnik Italia

I militari dell'Arma dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, hanno fatto scattare la denuncia per 301 persone, accusate di aver partecipato ad un rave-party.Per loro, l'ipotesi di reato è quella di invasione di terreni o edifici, avvenuta in occasione dell'evento abusivo, tenutosi ad inizio agosto in un ex zuccherificio nel comune di Argelato.Al rave, stando alle ricostruzioni degli inqurienti, hanno partecipato circa un migliaio di persone provenienti da tutta Italia, tra giovani e giovanissimi.Nella giornata di ieri sono terminate le operazioni di sgombero del rave-party che per giorni ha visto quasi 10.000 persone a Valentano, nel viterbese, sul lago di Mezzano.

