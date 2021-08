https://it.sputniknews.com/20210824/putin-russia-unico-paese-ad-esser-riuscito-a-sradicare-gruppi-terroristici-12643737.html

Il presidente ha ricordato che l'Unione Sovietica ha avuto la propria esperienza di permanenza in Afghanistan e ha anche sottolineato che attualmente la Russia detiene le capacità efficaci per garantire la sicurezza e proteggere in modo affidabile i cittadini e il Paese dal terrorismo. "Vi ricordo... nel Caucaso settentrionale ci sono state operazioni militari con grandi formazioni criminali di terroristi internazionali, e se non li avessimo sconfitti, non avessimo dato una risposta dura, se gli abitanti di Daghestan, Cecenia e altre repubbliche non fossero insorti per combattere questo male, l'orrore che sta avvenendo oggi in Afghanistan proseguirebbe oggi sulla nostra terra", ha osservato il presidente russo.Putin ha preso la parola al congresso del partito Russia Unita, organizzato a Mosca, a poche settimane dalle elezioni parlamentari in programma in Russia il 19 settembre.

