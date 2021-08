https://it.sputniknews.com/20210824/paralimpiadi-tokyo-2020-apertura-per-la-portabandiera-italiana-bepe-vio-e-stato-superemozionante-12642772.html

Paralimpiadi Tokyo 2020, apertura: per la portabandiera italiana Bepe Vio è stato "Superemozionante"

Paralimpiadi Tokyo 2020, apertura: per la portabandiera italiana Bepe Vio è stato "Superemozionante"

Via alle Paralimpiadi di Tokyo. Vio e Morlacchi portabandiera azzurri rivelano: "non riuscivamo a sventolare". 24.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-24T18:02+0200

2021-08-24T18:02+0200

2021-08-24T18:05+0200

sport

italia

paralimpiadi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/12642566_0:205:3181:1994_1920x0_80_0_0_9f8a54acdc99e6eab6667b2cb5794a8f.jpg

L'atleta azzurra paralimpica Beatrice Vio, scelta insieme al nuotatore Federico Morlacchi come portabandiera della nazionale paralimpica nella cerimonia di apertura dei XVI Giochi Paralimpici ha condiviso le sensazioni provate mentre sfilava con il tricolore, rivelando anche che proprio l'emozione stava per giocare un disguido a lei e al suo compagno di squadra.Paralimpiadi, due settimane di gareDal 24 agosto al 5 settembre 2021 si disputerà nella capitale del Giappone la 16esima edizione dei Giochi Paralimpici estivi, rinviati di un anno come le Olimpiadi per la pandemia di Covid-19.Nel programma dei XVI Giochi paralimpici estivi saranno presenti 22 discipline. In questa edizione sono entrate le gare di badminton e taekwondo paralimpico, mentre sono state tolte la vela paralimpica e il calcio a 7-un-lato.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sport, italia, paralimpiadi