Paralimpiadi: conclusa la staffetta della torcia paralimpica a poche ore dall'apertura dei giochi

Paralimpiadi: conclusa la staffetta della torcia paralimpica a poche ore dall'apertura dei giochi

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 avrà inizio alle 13. 24.08.2021

2021-08-24T10:58+0200

2021-08-24T10:58+0200

2021-08-24T10:58+0200

La cerimonia per l'arrivo della torcia paralimpica si è conclusa nel Parco Yoyogi di Tokyo questa mattina, 24 agosto, poche ore prima dell'apertura ufficiale dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.La tappa finale della staffetta della torcia è iniziata martedì mattina ed è stata trasmessa in diretta dall'emittente ufficiale dell'amministrazione di Tokyo.Le Paralimpiadi di Tokyo, originariamente previste per il 2020, sono state rinviate di un anno a causa della pandemia di coronavirus. L'evento sportivo è ora in programma dal 24 agosto al 5 settembre.Un totale di 162 delegazioni, tra cui il Refugee Paralympic Team, precedentemente noto come Independent Paralympic Athletes Team, si sfideranno ai Giochi, con cinque squadre che faranno il loro debutto all'evento sportivo.

