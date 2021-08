https://it.sputniknews.com/20210824/nord-stream-2-ministero-degli-esteri-russo-assicura-sara-completato-in-poche-settimane-12631325.html

Nord Stream-2, il Ministero degli Esteri russo assicura: "Sarà completato in poche settimane"

Nei giorni scorsi la nave russa Fortuna ha dato il via alla posa degli ultimi chilometri del gasdotto. 24.08.2021, Sputnik Italia

Mancano solo poche settimane al completamento del gasdotto Nord Stream 2, che porterà il gas russo in Europa, ha detto, in un'intervista a Sputnik, il direttore del Dipartimento per la cooperazione economica del ministero degli Esteri russo, Dmitry Birichevsky.La scorsa settimana, il presidente Vladimir Putin ha confermato che al completamento del gasdotto, che porterà il gas naturale russo in Germania sotto il Mar Baltico, mancano solo 15 chilometri di tubi.Ieri, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che il nuovo gasdotto, capace di trasportare oltre 500 milioni di metri cubi di gas all'anno, "rafforzerà la sicurezza energetica dell'UE per i decenni a venire".Che cos'è il Nord Stream 2Il progetto Nord Stream 2, completato al 99%, prevede la costruzione di un doppio gasdotto offshore di 745 miglia, per fornire fino a oltre 500 milioni di metri cubi di gas all'anno dalla Russia direttamente alla Germania.Gli Stati Uniti, l'Ucraina e diversi stati dell'Europa orientale hanno invitato l'UE ad abbandonare il progetto, esprimendo preoccupazione per l'eccessiva dipendenza dell'Unione da Mosca.Washington si è opposta alla costruzione del gasdotto e ha sanzionato diverse entità legate al Nord Stream 2. La Russia, a sua volta, ha insistito sul fatto che Nord Stream 2 è un progetto interamente commerciale, esortando i critici a smettere di politicizzarlo.

antonio bonvecchio il paese della Libertà si oppone alla Libertà degli altri 1

giovanni Personalmente non sarei cosi sicuro ,in 2 settimane forse termineranno i lavori ,per poi per dare l ordine di erogazione del gas per giungere nella zona chiamata Eurosion deve dare l ordine il rabbino capo del BNAI BERITH .....e la vedo dura ....ad ogni sanzione ,ad ogni bega geopolitica la Russia si vedra colpita con la chiusura dall altra parte del tragitto ....Penso che saranno di piu i giorni che sara chiuso nell arco di un anno invece che aperto , mi riferisco al gasdotto ovviamente! 0

