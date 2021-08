https://it.sputniknews.com/20210824/ministro-esteri-ungherese-al-via-la-produzione-di-vaccini-sputnik-v-su-licenza-russa-nel-2022-12638044.html

Ministro Esteri ungherese: "Al via la produzione di vaccini Sputnik V su licenza russa nel 2022"

L'Ungheria intende avviare la produzione del vaccino contro il coronavirus Sputnik V a partire dal 2022, ha annunciato il ministro degli Esteri del Paese... 24.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-24T14:24+0200

Il ministro ha osservato che, così facendo, verrà ridotta la vulnerabilità dell'Ungheria e aumenteranno i vantaggi economici, a livello estero, del Paese.Ad oggi, Sputnik V è stato registrato in 69 paesi in tutto il mondo, con una popolazione totale di oltre 3,7 miliardi di persone.Il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) ha firmato accordi sulla produzione di Sputnik V con oltre 20 società in 14 paesi, compresi i più grandi produttori in India, Cina, Corea del Sud, Argentina, Messico e altri paesi.

2021

