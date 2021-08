https://it.sputniknews.com/20210824/matematico-svedese-bisogna-vaccinare-il-90-della-popolazione-per-fermare-la-variante-delta-12634795.html

Matematico svedese: "Bisogna vaccinare il 90% della popolazione per fermare la variante Delta"

Matematico svedese: "Bisogna vaccinare il 90% della popolazione per fermare la variante Delta"

Ben il 90% della popolazione svedese, con l'eccezione dei più giovani, dovrebbe essere vaccinato per contrastare il ceppo Delta, il più infettivo del... 24.08.2021, Sputnik Italia

Mentre la maggior parte dei ricercatori concorda sul fatto che la variante Delta sia più trasmissibile rispetto ai ceppi precedenti, la sua esatta contagiosità deve ancora essere determinata. Nei suoi calcoli, Tom Britton ha ipotizzato che la Delta sia due volte più contagiosa dei ceppi precedentemente conosciuti.Se questo fosse vero, allora sarebbe necessario vaccinare un numero significativamente maggiore di persone, per avere almeno una possibilità di fermare l'infezione, ha sostenuto.Secondo il professore, l'attuale livello di vaccinazione del 50 percento è insufficiente e richiederà ulteriori misure profilattiche per prevenire una grave diffusione dell’epidemia.Nonostante i rapporti sulla diminuzione dell'efficienza del vaccino da tutto il mondo, la Svezia ha scommesso sulla vaccinazione e sta preparando una campagna di dosi di richiamo entro la fine dell'anno.Sebbene gravi complicazioni di COVID-19 tra i bambini siano state estremamente rare, questi vengono sempre più inclusi nelle campagne di vaccinazione, per aumentare i tassi di vaccinazione complessivi. La vaccinazione dei bambini di varie età è già in corso in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Francia, Spagna, Olanda e Finlandia.La Svezia, nazione di oltre 10 milioni, ha finora registrato 1,12 milioni di casi di COVID-19 con quasi 15.000 decessi.

