L'UE pronta a fornire assistenza ai profughi afghani, afferma il portavoce della Commissione Europea

Inoltre, l'UE ritiene necessario applicarsi affinchè gli afghani sfollati a causa del conflitto possano tornare a casa e, per rendere possibile tutto ciò, bisogna collaborare con i paesi della regione, ha affermato Mamer.Domenica, Il primo ministro sloveno Janez Jansa, nonchè attuale presidente di turno del Consiglio UE, aveva affermato che l'Unione Europea non avrebbe aperto un corridoio umanitario per i profughi afghani e che, secondo lui, gli stessi avrebbero dovuto combattere per la loro patria con le loro forze.Jansa aveva affermato che l'UE non è obbligata ad aiutare tutti coloro che lasciano il proprio paese, invece di lottare per esso. Rispondendo a queste dichiarazioni, il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ha affermato che "non spetta a lui dire cosa farà l'Europa".In seguito il premier sloveno ha dichiarato che nell'UE non c'è un consenso riguardo ai profughi afghani e i paesi membri dovranno decidere sulla questione.La situazione in Afghanistan si è particolarmente aggravata nelle ultime settimane, quando i militanti talebani* hanno lanciato una rapida offensiva in tutto il Paese e hanno occupato tutti i valichi di frontiera. Il 15 agosto, i ribelli sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale.Nella notte tra il 15 e il 16 agosto, il portavoce dell'ufficio politico dei talebani, Mohammad Naeem, ha annunciato la fine della guerra in Afghanistan e anche che a breve si sarebbe presa una decisione riguardo alla forma di governo.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

